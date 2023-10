Tajani, de-escalation ma Hamas non può fare quel che vuole

Ora serve "una de-escalation", con "l'interruzione del lancio di razzi da parte di Hamas ed Hezbollah". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo. Sulla necessità o meno di chiedere immediatamente una tregua, Tajani ha però sottolineato che "non si può permettere ad Hamas di fare quel che vuole". "Israele - aggiunge - ha il diritto di difendersi ma in modo proporzionato, senza colpire indiscriminatamente la popolazione civile a Gaza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA