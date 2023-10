Il decreto Energia, con norme relative al rinvio del termine del mercato tutelato e con incentivi per le rinnovabili e le imprese energivore, non sarà discusso oggi al Cdm. Il decreto, che era indicato nell'ordine del giorno del pre-consiglio, non figura invece nell'odg del Consiglio dei ministri vero e proprio. Secondo quanto si apprende, l'esame sarebbe rinviato alla prossima settimana.





