Invariata la fiducia dei consumatori europei ad ottobre

Invariata la fiducia dei consumatori europei a ottobre. E' quanto emerge dalla stima flash della Commissione europea che vede l'indicatore nell'area euro in calo di 0,1% punti percentuali a -17,9 e invariato a -18,7 nell'Ue e ancora ben al di sotto della media a lungo termine.

A settembre intanto risulta in lieve calo il sentiment economico misurato dall'indice Esi nell'UE (-0,4 punti a 92,8) e nell'eurozona (-0,3 punti a 93,3). In ripresa invece le aspettative di occupazione (Eei) a settembre sia nell'Ue (+0,6 punti a 102,4 nell'Ue) e sia nell'area euro (+0,5 punti a 102,7), mantenendosi ben sopra la media a lungo termine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA