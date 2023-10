Esercito, ieri a Rafah entrati 14 camion con aiuti umanitari

- TEL AVIV, 23 OTT - Dietro assenso del governo israeliano, "14 camion" (e non 17 come detto in precedenza) "con aiuti umanitari sono passati la scorsa notte dall'Egitto a Gaza attraverso il valico di Rafah", dopo essere stati ispezionati dalla sicurezza israeliana'. Lo ha riferito il portavoce militare Daniel Hagari. "Contenevano acqua, cibo e medicinali, ed erano destinati all'Onu" a beneficio dei palestinesi sfollati nel Sud della Striscia. Hagari ha ribadito che Israele verificherà che questi aiuti non giungano poi nelle mani di Hamas. Ha anche confermato che Israele continua ad opporsi all'ingresso di combustibile a Gaza.



