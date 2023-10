Circolazione treni fortemente rallentata a Roma

Circolazione fortemente rallentata da questa mattina nel nodo ferroviario di Roma a causa di un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Le cause del guasto - che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea - sono in corso di accertamento, spiega in una nota Ferrovie.

Ripercussioni lungo l'intera dorsale tra Milano e Napoli e sulle direttrici da Verona e Venezia a Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni.

Al momento, spiega il sito di infomobilità di Rfi, gli effetti sulla mobilità ferroviaria vedono rallentamenti fino a 150 minuti, con variazioni di percorso e cancellazioni.



