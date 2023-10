Cinetel, I Me contro Te battono Scorsese al botteghino

Podio completamente rinnovato questa settimana per gli incassi al cinema. Secondo la classifica stilata da Cinetel, a guidare il botteghino sono i Me contro Te con Vacanze in Transilvania, nuovo capitolo della saga dedicata ai più giovani. In quattro giorni ha incassato 1 milione 925mila euro e tiene dietro il kolossal di Martin Scorsese, anch'esso al debutto, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, Killers of the Flower Moon con 1 milione 736mila euro. Il film, ambientato nell'America della corsa all'oro nero negli anni Venti del '900, si ispira all'uccisione seriale di diversi nativi americani Osage, divenuti improvvisamente ricchi dopo la scoperta dei giacimenti petroliferi.

Al terzo posto Ritorno al Futuro Day, il ritorno in sala del film cult di Robert Zemeckis, che in un giorno ha incassato 449.924 euro. Rimane stabile al quarto posto L'ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia di Claudio Bisio che ha guadagnato 419mila euro (1 milione in 15 giorni), seguito, in calo, dall'horror L'Esorcista - Il credente che ha ottenuto altri 2358mila euro portando il totale della sesta pellicola della saga a 2 milioni 763mila di euro in tre settimane. Scende dal terzo al sesto posto anche Dogman, con 301mila euro (941.593 in due settimane), così come Assassinio a Venezia che passa dalla quinta alla settimana posizione e porta a casa 276mila, portando il totale in sei settimane a 8 milioni 162mila euro.

Taylor Swift, reginetta una settimana fa con il suo film concerto Eras Tour, sprofonda dal primo al nono posto con 223mila euro (971mila in due settimane). Chiudono la top ten Talk to me, l'horror e opera prima come registi e sceneggiatori degli youtuber Danny e Michael Philippou, con 168mila euro nel fine setimana e 2 milioni 104mila in un mese e Io capitano di Garrone, designato dall'Italia per la corsa all'Oscar come il miglior film internazionale, da sette settimane in sala, con 166mila euro, per un totale di 3 milioni 642mila euro.

Nel weekend l'incasso è stato di 6.969.265 euro con un incremento del 40% rispetto al weekend precedente e +35.43% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando il botteghino registrò 5.148.665 euro.



