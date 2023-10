Tank israeliano colpisce per sbaglio una postazione in Egitto

"Un tank israeliano ha accidentalmente sparato e colpito" una postazione egiziana oltre confine, nei pressi del valico di Kerem Shalom. Lo ha detto lo stesso esercito israeliano aggiungendo che sta indagando sull'accaduto e che le circostanza sono sotto inchiesta.

L'esercito egiziano ha poi reso noto che ci sono "feriti lievi" tra le sue fila, senza fornire cifre.

"Durante i combattimenti in corso nella Striscia di Gaza - ha indicato un portavoce dell'esercito egiziano -, una torre di controllo egiziana è stata colpita dalle schegge di un proiettile sparato per errore da un carro armato israeliano, provocando lievi ferite ai membri delle forze di sorveglianza della frontiera. La parte israeliana si è scusata subito dopo questo episodio involontario, è in corso un'indagine", ha aggiunto.



