Meloni, anche io sono un essere umano, chiedo comprensione

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un video alla kermesse di FdI "L'Italia vincente - Un anno di risultati", a Roma, per festeggiare un anno di governo. Meloni, di ritorno dalla missione in Egitto e Israele, non è riuscita ad essere presente. "Non so a che ora tornerò in Italia - ha detto all'inizio del video - non sono certa di riuscire a essere fisicamente con voi. Anche io sono un essere umano e se c'è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FI".



