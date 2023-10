Medici multati a Bari, Calderone telefona a Mattarella

La ministra del Lavoro, Marina Calderone, "in mattinata ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ha riferito delle attività in corso" in merito alla vicenda del Policlinico di Bari. E' quanto si legge in una nota del ministero.

La ministra, si ricorda, il 24 ottobre incontrerà il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli. La vicenda riguarda i tre primari del Policlinico di Bari che sono stati multati per i troppi straordinari fatti durante l'emergenza Covid e per non aver rispettato le norme sui riposi di medici e infermieri. In queste ore, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sospeso il procedimento: "Nei prossimi giorni - si spiega - farà ulteriori approfondimenti per valutare l'annullamento delle sanzioni".





