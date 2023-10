Comunali Foggia, affluenza resta bassa, alle 19.00 è al 36%

E' ancora basa l'affluenza alle urne a Foggia, unico capoluogo di provincia in cui si vota oggi e domani per il sindaco e il rinnovo del consigio comunale, dopo due anni di commisariamento per infiltrazioni mafiose. Alle 19.00 la percentuale dei votanti è salita al 36,17% (stamane a mezzogiorno era del 14,34%). Dati comunque nettamente inferiori a quelli registrati nella tornata elettorale amministrativa del 2019, quando alle 19 votò il 51,98% degli elettori. A Foggia sono complessivamente 119.677 gli aventi diritto al voto: alle 19 hanno votato circa 43 mila residenti. Si vota fino alle 23 di stasera, con seggi riaperti domattina dalle 7 e voto possibile fino alle 15. Non si segnalano complessità nella macchina organizzativa né nelle operazioni di voto nelle 147 sezioni allestite.



