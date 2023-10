Il cadavere di un uomo è stato recuperato, mentre un'altra persona risulta dispersa. E' la situazione ad Argenta (Ferrara) dove ieri in tarda serata è crollata una palazzina, probabilmente per l'esplosione di una bombola di gpl. I vigili del fuoco sono a lavoro da ore per cercare l'altro disperso.



