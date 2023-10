Calcio: Zaniolo titolare nell'Aston Villa, che vince 4-1

Nicolò Zaniolo è sceso regolarmente in campo, da titolare, nella formazione dell'Aston Villa che ha vinto in casa per 4-1 il West Ham in uno dei match di oggi della Premier League. Per il 24enne ex Roma è stata la prima partita giocata dopo che la Procura di Torino gli ha notificato l'iscrizione nel registro degli indagati per aver usato siti di scommesse illegali. Nessuna accoglienza o coro particolare per Zaniolo, che comunque è stato uno dei migliori dei suoi, pur non segnando. Tanti applausi per lui quando è stato sostituito da Bailey al 31' st.



