Berlino, in migliaia alla manifestazione contro l'antisemitismo

Migliaia di persone hanno manifestato a Berlino in solidarietà con Israele e contro l'antisemitismo in seguito ai sanguinosi attacchi di Hamas, mentre il cancelliere tedesco ha promesso di lottare contro l'aumento degli atti antiebraici nel Paese.

Secondo un portavoce della polizia di Berlino, la manifestazione ha riunito "circa 10.000 persone", mentre gli organizzatori hanno parlato di "almeno 25.000" partecipanti vicino alla Porta di Brandeburgo.

All'inizio della manifestazione, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha detto che è "insopportabile che gli ebrei possano vivere ancora oggi nella paura, soprattutto nel nostro Paese", a causa del nazismo e dell'Olocausto. "Ogni attacco agli ebrei è una vergogna per la Germania", ha aggiunto.

La Germania ha assistito a un'ondata di gesti antiebraici dopo l'attacco di Hamas e i raid di Israele. A Berlino alcune case abitate da ebrei sono state contrassegnate con la stella di David e la scorsa settimana gli aggressori hanno lanciato due bottiglie molotov contro una sinagoga della capitale.

Secondo l'Associazione federale dei centri di ricerca e informazione sull'antisemitismo (RIAS), tra il 7 e il 15 ottobre sono stati registrati circa 202 "episodi" antisemiti, rispetto ai soli 59 verificatisi nella stessa settimana del 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA