È stato annullato a Roma per "motivi di sicurezza" l'evento che era previsto al Circo Massimo il prossimo 4 novembre in occasione della festa delle Forze armate.

Lo si apprende da fonti informate. Nei giorni scorsi il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva già ipotizzato questa eventualità.

Le celebrazioni istituzionali come quella all'altare della Patria e la parata a Cagliari invece si svolgeranno.



