Scomparsa a Milano, fermato il vicino di casa per omicidio

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 46enne di casa di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano da due settimane e il cui corpo è stato trovato nascosto nell'appartamento dell'uomo. Il cadavere era stato fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, il 46enne, che avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe avuto una sorta di relazione con la vittima, ha vari precedenti.

In casa del presunto omicida sono stati trovati, spiegano i carabinieri, alcuni effetti personali della donna e "sono emerse tracce della presenza dell'uomo all'interno dell'abitazione della Di Nardo in un periodo successivo alla sua scomparsa".





