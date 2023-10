Pd, dall'Eurostat dato impressionante sulle famiglie

"Secondo Eurostat oltre il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese. È un dato impressionante, nettamente più alto della media europea. I problemi reali di cui deve occuparsi il governo sono questi". Lo scrive su X il senatore Antonio Misiani, responsabile Economico del Pd. Per Alessandro Zan, deputato e responsabile diritti del Pd, "Non è un caso, ma il risultato delle politiche del governo: l'eliminazione di ogni strumento a contrasto della povertà, la liberalizzazione dei contratti a termine, nessuna misura per combattere l'inflazione, i mancati investimenti sulla sanità pubblica, i tagli del fondo per gli affitti. Tutto questo a fronte di condoni per gli evasori e favori alle grandi società energetiche. Chi già era in difficoltà sta sempre peggio, in particolare proprio le famiglie. L'Italia del modello Meloni è l'Italia delle disuguaglianze sempre maggiori, l'Italia in cui solo i ricchi possono curarsi saltando le liste d'attesa, l'Italia in cui il diritto alla casa è calpestato".



