Onu, 'la situazione umanitaria a Gaza è catastrofica'

"La situazione umanitaria di Gaza era disperata prima delle ultime ostilità. Ora è catastrofica. Il mondo deve fare di più". Lo si legge in un comunicato congiunto di cinque agenzie Onu, Undp, Unfpa, Unicef, Wfp and Oms. "Decine di migliaia di persone sono sfollate e non possono cucinare o acquistare cibo in sicurezza", scrivono le agenzie chiedendo un cessate il fuoco umanitario "immediato". "Gli ospedali sono sovraccarichi di vittime. I civili hanno sempre più difficoltà ad accedere alle forniture alimentari essenziali" e i bambini "muoiono a un ritmo allarmante".



