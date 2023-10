Meloni: 'Fare l'impossibile, la soluzione corretta è due Stati'

"Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation della crisi, per evitare di perdere il controllo di questa crisi, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Il modo più serio per farlo è un'iniziativa politica per una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati, una soluzione che deve essere concreta e deve avere una tempistica definita". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al summit per la pace al Cairo.

"Di fronte ad azioni", come quelle di Hamas, "uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il proprio diritto alla difesa, all'esistenza, alla sicurezza dei propri cittadini e confini. Ma la reazione di uno Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta", ha aggiunto.

La premier ha poi condannato con decisione la strage del festival: "Il terribile attacco di Hamas si è abbattuto contro civili inermi con una efferatezza senza precedenti che lascia allibiti e che dal nostro punto di vista è giusto condannare senza ambiguità".

"Siamo molto preoccupati per la sorte degli ostaggi, ci sono anche degli italiani - ha ricordato -, chiediamo l'immediato rilascio di tutti".



