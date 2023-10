Meloni atterra al Cairo per il summit internazionale per la pace

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata al Cairo, per partecipare al vertice internazionale per la pace promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi alla luce del conflitto in Medio Oriente.

Il summit è organizzato in due sessioni, una al mattino aperta alla stampa, e una pomeridiana. Dall'Egitto la premier dovrebbe volare nel pomeriggio in Israele, per una breve visita a Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ebraico Isaac Herzog. Poi in serata è previsto il rientro a Roma. Tra i leader europei, oltre a Meloni hanno risposto all'invito al summit anche Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna che ha la presidenza di turno dell'Ue, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e quello di Cipro Nikos Christodoulides (Cipro). Per Germania, Francia e Regno Unito sono attesi i ministri degli Esteri. Al vertice organizzato nella Nuova capitale amministrativa, prende parte anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, e l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell.





