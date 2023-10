Casa Bianca, 'risposta Biden su ostaggi, non invasione Gaza'

Pochi minuti dopo che i media al seguito di Joe Biden hanno diffuso la notizia che il presidente americano auspica un posticipo dell'invasione di Gaza da parte di Israele "finché altri ostaggi non saranno liberati" la Casa Bianca corregge il tiro.

Biden "ha sentito male la domanda", si legge in una nota nella quale si spiega che la risposta "sì" del presidente si riferiva alla necessità che Hamas liberi altri ostaggi e non ad un rinvio dell'invasione di terra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA