Arriva proposta legge per Piano antiterrorismo nelle scuole

Un piano 'comportamentale e operativo' per il personale scolastico in caso di un attacco terroristico alle scuole. Lo prevede una proposta di legge, a prima firma del capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo.

"La minaccia del terrorismo non si è mai placata. I luoghi della cultura sono i principali bersagli dell'odio cieco di questi gruppi. Proteggerli prima del tempo è nostro dovere improrogabile. La Lega anticipa i tempi e avanza una proposta legislativa che connette scuola e sicurezza", commenta la consigliera del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e vicesegretario della Lega umbra Valeria Alessandrini. Nel testo - messo a punto con il presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, Roberto Marti - si chiede di "prevedere iniziative in grado di aumentare il grado di sicurezza all'interno degli istituti scolastici, preparando il personale scolastico a specifici comportamenti ai quali attenersi in caso di attacco all'istituto", inoltre si punta a formare gli studenti; si prevedono esercitazioni annuali che simulino "la gestione di un evento di emergenza". La Lega chiede infine di "stabilire una collaborazione tra gli istituti scolastici, le Forze armate e le Forze di polizia".



