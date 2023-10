Scomparsa a Milano, trovato il corpo a casa del vicino

Il corpo di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano circa due settimane fa, è stato trovato nell'appartamento del vicino di casa 50enne in via Pietro Da Cortona 14. I carabinieri della compagnia di Porta Monforte e militari della sezione investigazioni scientifiche sono entrati questo pomeriggio nell'abitazione dell'uomo per un sopralluogo, durante il quale sono state trovate tracce di sangue. Sul posto è arrivato intorno alle 20 anche il pm di Milano Leonardo Lesti.



