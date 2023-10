Per 80% israeliani Netanyahu deve ammetta sua responsabilità

La maggioranza degli israeliani ritiene che il premier Benyamin Netanyahu deve assumere pubblicamente le sue responsabilità per i fallimenti che hanno portato al massacro dello scorso 7 ottobre. Lo rivela un sondaggio condotto dal quotidiano Maariv secondo cui, inoltre, il 65% del campione intervistato è a favore dell'invasione di terra della Striscia.

Per quanto riguarda il premier, l'80% degli israeliani dovrebbe seguire quanto già fatto dai vertici dell'esercito e dello Shin Bet (Servizio si sicurezza interno) nell'assumersi le responsabilità del fallimento nel prevenire l'attacco da Hamas.

Nell'80% c'e' anche un 69% che ha votato per il premier.



