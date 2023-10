Onu, Guterres arrivato in Sinai, 'ogni sforzo per aiuti a Gaza'

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato nel nord del Sinai mentre l'Onu si concentra sugli sforzi per portare aiuti umanitari attraverso il confine egiziano a Gaza. Lo ha reso noto l'ufficio del portavoce delle Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Cnn.

"Per quasi due settimane, Gaza è rimasta senza spedizioni di carburante, cibo, acqua e medicine. Le Nazioni Unite stanno concentrando tutti i loro sforzi per un'operazione duratura volta a fornire aiuti umanitari fondamentali alla popolazione di Gaza", ha aggiunto il portavoce delle Nazioni Unite.



