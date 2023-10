Esauriti i fondi di 18App, non saranno rifinanziati

Sono esauriti i fondi del plafond previsto per l'anno dalla vecchia 18 App: l'annuncio compare sulla stessa applicazione dove c'è l'avvertimento: "Si comunica che il plafond previsto, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più registrazioni". Non tutti i maggiorenni nati nel 2004 avranno quindi la possibilità di accedere ai fondi. La legge prevede infatti che "in caso di esaurimento delle risorse disponibili" non vengano apportate ulteriori risorse.



