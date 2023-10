Covid: prosegue la discesa della curva, cala l'incidenza ed Rt

Prosegue la discesa del Covid in Italia, con la riduzione dell'incidenza e dell'Rt, secondo il monitoraggio settimanale che Ansa ha potuto visionare.

L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 12/10/2023-18/10/2023 è stata pari a 58 casi per 100.000 abitanti, in discesa rispetto alla settimana precedente (05/10/2023-11/10/2023, 71 casi per 100.000 abitanti). Al 18/10/2023 l'occupazione dei posti letto in area medica resta limitata, pari al 5,7% (3.551 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (5,8% all'11/10/2023). Resta invariata rispetto all'11/10/2023 l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,3% (119 ricoverati).

I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l'età, presentando i valori più elevati nella fascia d'età 90+ anni; anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l'età.

L'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 10/10/2023 è pari a 0,93 (0,89 - 0,98), è in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=1,08 (1,03 - 1,13) al 03/10/2023) e sotto la soglia epidemica.

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è quella superiore ai 90 anni. L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce d'età. L'età mediana alla diagnosi è di 57 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti.

La percentuale di reinfezioni è circa il 42%, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.

In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nelle ultime settimane di campionamento consolidate (dati al 16 ottobre 2023), si osserva una co-circolazione di ceppi virali ricombinanti omicron riconducibili a XBB. Tra questi, in accordo con quanto osservato in diversi Paesi, la variante d'interesse EG.5, ed in particolare EG.5.1.1, si conferma predominante.



