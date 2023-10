Bonomi: "Manovra ragionevole ma ora sostenere gli investimenti"

La posizione dei sindacati sulla manovra? "Noi riteniamo che sia invece una manovra molto ragionevole", risponde il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Agorà su RaiTre, Ma ora, sottolinea, "vogliamo vedere quanto verra messo per lo stimolo agli in vestimenti, che stanno rallentando in modo molto forte". E' una manovra ragionevole, spiega, perchè con poche risorse "ha cercato di mantenere il taglio contributivo" del cuneo. E "molto difficile intervenire in modo strutturale senza aggredire la spesa pubblica. Riqualificare il 4 o 5% della spesa si può e si deve fare, così avremmmo le risorse per interventi strutturali".



