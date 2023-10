Visco, 'la sostenibilità è sfida globale, daremo contributo'

"Il tema della sostenibilità ambientale è una sfida globale che richiede una forte e intensa collaborazione e cooperazione internazionale. Ogni paese sarà chiamato a fare la sua parte per assicurare il benessere delle generazioni future, ma nessuno potrà da solo conseguire gli obiettivi che è necessario raggiungere".

Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla presentazione del rapporto Asvis sullo sviluppo sostenibile. Nel suo intervento su "Le banche centrali e la finanza per lo sviluppo sostenibile" Visco ha precisato che "All'interno di ciascun Paese, tutti gli attori principali dovranno dare il loro contributo: cittadini, imprese e istituzioni. Come banca centrale siamo pronti a continuare a dare, nelle forme coerenti con il nostro ruolo e il nostro mandato, un contributo utile e attivo".



