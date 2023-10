Il Dipartimento di Stato ha lanciato un secondo avviso ai cittadini statunitensi in Libano affinché se ne vadano il prima possibile "mentre sono ancora disponibili opzioni commerciali". Un warning che fa seguito ad un avvertimento simile all'inizio di questa settimana e a un aggiornamento dell'avviso di viaggio per il Libano al livello 4, ovvero "non viaggiare" in quel Paese.



