Scommesse: sostegno e fiducia Roma a El Shaarawy e Zalewski

"In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell'inchiesta relativa al calcio scommesse, l'AS Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l'immagine". Lo dichiara il club giallorosso con una nota sul proprio sito. "Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA