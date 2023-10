"Il Pd è per un cessate il fuoco umanitario, in linea con quanto chiesto anche dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Positivo che anche il Parlamento europeo si sia espresso per una pausa umanitaria di questo conflitto che sta facendo troppe vittime tra i civili e per garantire il supporto umanitario". Lo dichiara la segretaria Pd, Elly Schein.



