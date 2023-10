Schinas, 'affrontare tema sicurezza a livello Ue'

"Dobbiamo affrontare le conseguenze" della guerra in Medio Oriente, "oggi valuteremo come proteggere le comunità ebraiche e le vite degli europei".

Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas arrivando al Consiglio Affari Interni a Lussemburgo. "Quattro anni fa noi abbiamo preso la decisione di portare tutti gli aspetti della sicurezza sotto un solo tetto, quello europeo, che noi chiamiiamo l'Unione della sicurezza. E' stata una scelta giusta e ci permette di affrontare questo tema in modo complessivo", ha poi aggiunto rispondendo ad una domanda sull'allerta alzata da una decina di Paesi membri.



