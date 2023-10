Onu, Guterres reclama sforzo 'importante e duraturo' per Gaza

- IL CAIRO, 19 OTT - "Uno sforzo umanitario importante e duraturo" per Gaza è stato reclamato dal segretario generale dell'Onu oggi al Cairo. Antonio Guterres ha chiesto oggi un "accesso umanitario rapido e senza ostacoli" agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, chiedendo un "cessate il fuoco umanitario immediato" nel 13° giorno della guerra tra Israele e Hamas.

"Abbiamo bisogno di cibo, acqua, carburante e medicine subito, ne abbiamo bisogno in grandi quantità e ne abbiamo bisogno in modo sostenibile", ha affermato Guterres. "Ciò che serve non è una piccola operazione ma uno sforzo duraturo (...), gli operatori umanitari devono essere in grado di portare gli aiuti e distribuirli in modo sicuro" nella Striscia di Gaza", ha affermato in una conferenza stampa.



