Nuova frenata per i consumi petroliferi italiani che a settembre sono risultati inferiori del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2022, soprattutto per la flessione del gasolio che, tra l'altro, sconta la crescente ibridizzazione del parco, anche per usi commerciali, a favore della benzina (spostamento che nei primi 9 mesi dell'anno si stima pesi per 300-400.000 tonnellate). Benzina che, dopo un lungo periodo di costante crescita, per la prima volta da luglio 2022 risulta in leggera discesa, penalizzata anche da un giorno di consumo in meno.

Lo scrive l'Unem.

Nel complesso i prodotti autotrazione hanno risentito, da un lato, dell'aumento delle quotazioni internazionali, e quindi dei prezzi al consumo, dall'altro, della minore capacità di spesa delle famiglie.

Si conferma invece la ripresa dei volumi del trasporto aereo, tornati molto vicini ai livelli pre-Covid, e la tendenza positiva del bitume nonché dei lubrificanti.

Quanto alla dinamica dei prezzi al consumo, per la benzina a settembre in media sono stati pari a 1,983 euro/litro, circa 26 centesimi in più rispetto al settembre dello scorso anno quando vigeva l'accisa ridotta, mentre per il gasolio, sempre in media, a 1,904, 8 centesimi in più. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio sono risultati inferiori di 3,6 centesimi rispetto alla media dell'area euro.

Nei primi nove mesi dell'anno i consumi totali si sono ridotti dell'1,3% rispetto al 2022, in larga parte per il "crollo" della petrolchimica (-600.000 tonnellate) e nonostante il sostegno della mobilità stradale e la ripresa del trasporto aereo che insieme hanno superato di quasi 700.000 tonnellate i volumi dello stesso periodo dello scorso anno. La benzina, con quasi 6,2 milioni di tonnellate (+5,3%, +309.000 tonnellate), ha trainato in positivo i carburanti, mentre il gasolio motori è risultato in calo dell'1,5% (-261.000 tonnellate) a causa della flessione registrata sul canale extra-rete (-4,4%).



