Crisi in Medio Oriente, annullati gli Mtv Ema di Parigi

Paramount Global ha cancellato gli MTV European Music Awards (EMA) del 2023 a Parigi, citando come causa la "instabilità degli eventi mondiali". L'evento avrebbe dovuto svolgersi il 5 novembre al Paris Nord Villepinte. Non andrà avanti a causa dell'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, sottolinea Deadline. "Data la instabilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo", ha detto un portavoce della Paramount.



