Conte, M5S in prima fila per il cessate il fuoco

"C'è stato un voto oggi al Parlamento europeo. Il M5S in prima fila ha chiesto il cessate il fuoco o comunque ha votato la tregua umanitaria". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Foggia durante l'incontro elettorale in vista delle elezioni del 22 e 23 ottobre prossimi, ha risposto a chi gli chiedeva del voto al Parlamento europeo.

"Non mettiamo in discussione - ha aggiunto - il diritto di Israele di poter esercitare l'autotutela, la legittima difesa contro un attacco così cruento, atroce, da parte di Hamas che abbiamo condannato fin dall'inizio, però in questa reazione va rispettato il diritto internazionale umanitario".



