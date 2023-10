Borghi(Iv), gruppo cambia nome,Calenda non vuole unità in Ue

"Il gruppo ha appena deliberato, con 7 componenti su11, il cambio della denominazione in 'Iv il Centro Renew europe'. Una riunione di chiarimento politico a cui i componenti di Azione non sono presentati. Sorprende che non si siano presentati ma non ci possiamo fermare. La decisione di oggi è la conseguenza della decisione di Calenda di non voler far parte della lista unitaria alle europee contravvenendo a una precisa indicazione assunta all'unanimità a maggio". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Iv Enrico Borghi, esponente di Iv, dopo la riunione del gruppo.



