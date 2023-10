Bonelli (Avs), bene Tajani su speranza al popolo palestinese

"Ho letto attentamente l'intervista al Corriere della Sera del ministro Tajani e posso dire che la condivido. Quella del ministro è una posizione giusta che, oltre a condannare gli atti terroristici, evidenzia l'urgente necessità di costruire una proposta di pace per il popolo palestinese. Una prospettiva che negli anni è stata dimenticata dalla comunità internazionale e che ha rafforzato le politiche di Hamas". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli, intervenendo nel corso della trasmissione Coffe break, su La7.

"Lavorare per due popoli e due Stati, come dice il ministro, è necessario e aggiungo che è giusto lavorare per organizzare aiuti alla popolazione di Gaza e aprire quei fondamentali negoziati per un cessate il fuoco, perché questi bombardamenti stanno aggiungendo vittime civile ad altre vittime civili", conclude Bonelli.



