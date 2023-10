Armi a Israele, dirigente dipartimento di stato Usa lascia

Un dirigente del Dipartimento di Stato nell'ufficio che sovrintende ai trasferimenti di armi si è dimesso per protestare contro la decisione dell'amministrazione Biden di continuare a inviare armi e munizioni a Israele mentre assedia Gaza nella sua guerra con Hamas. Nella sua lettera di dimissioni, Josh Paul afferma che il "cieco sostegno a una parte" dell'amministrazione Biden sta portando a decisioni politiche "miopi, distruttive, ingiuste e contraddittorie rispetto agli stessi valori che sosteniamo pubblicamente".

"La risposta che Israele sta dando, e con essa il sostegno americano sia a quella risposta che allo status quo dell'occupazione, porterà solo a sofferenze maggiori e più profonde sia per il popolo israeliano che per quello palestinese", ha scritto Paul, che è stato direttore degli affari pubblici e parlamentari per l'ufficio affari politico-militari del Dipartimento di Stato per oltre 11 anni.

"Temo che stiamo ripetendo gli stessi errori commessi negli ultimi decenni e mi rifiuto di farne parte per un periodo più lungo", ha spiegato.

In un'intervista, Paul ha affermato che il taglio da parte di Israele dell'acqua, del cibo, dell'assistenza medica e dell'elettricità a Gaza, un territorio di due milioni di persone, dovrebbe far scattare la protezione prevista da una serie di leggi federali di lunga data intese a tenere le armi americane fuori dalle mani di chi viola i diritti umani. Ma queste barriere legali stanno fallendo, ha detto.

"Il problema con tutte queste disposizioni è che spetta al ramo esecutivo stabilire se si sono verificate violazioni dei diritti umani", ha proseguito Paul. "La mossa di prendere una decisione non spetta a qualche entità accademica apartitica, e non c'è alcun incentivo affinché il presidente determini effettivamente qualcosa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA