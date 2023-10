Alba Rohrwacher, Monica Vitti è entrata nel mio inconscio

Una coraggiosa sfida quella di Alba Rohrwacher nel misurarsi, per tutto un film, con una sorta di 'doppio' che non è altri che Monica Vitti nei suoi film più famosi. É quello che accade in Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, in concorso in questa 18/ma edizione della Festa di Roma in cui interpreta Monica, una donna che sta perdendo la memoria (ha la sindrome di Korsakoff) e che si ritrova solo nei momenti in cui riproduce in prima persona e in tutti i particolari i film della Vitti che vede ossessivamente in tv.

"Monica si inventa in un'altra Monica per parlare di sé e confidarsi, giocare a essere diversa. Trova rifugio e ricordi in quella Monica che trova oltre lo specchio. La Vitti è per lei l'amica che tutte noi avremmo voluto avere, quella a cui confessare i dubbi sull'amore, sugli uomini, sulla vita, quella con cui scambiarci vestiti meravigliosi, giocare, ridere ed essere complici in un tempo sospeso" dice la Rohrwacher.

E ancora l'attrice : "La Vitti è sempre stata un punto di riferimento per me attrice e spettatrice. È un'interprete immensa, sublime che ha nutrito il mio immaginario. Per fare questo ruolo ho fatto entrare Monica Vitti nel mio inconscio, me la portavo dentro anche nei sogni".



