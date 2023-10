"Vedo un futuro non facile per il nostro Paese e gli altri dell'Unione Europa e il nostro mondo dei paesi industrializzati". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al comitato esecutivo del'Abi secondo cui per questo "bisogna essere cauti e prudenti".



