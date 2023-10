Salah chiede la fine dei "massacri" e l'invio di aiuti a Gaza

La stella del calcio egiziano e del Liverpool, Mohamed Salah, ha chiesto che gli aiuti umanitari siano ammessi a Gaza insieme alla fine dei "massacri" nel conflitto tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas.

Vincitore di Champions League e Premier League con il Liverpool, il 31enne fantasista egiziano è uno degli atleti più popolari del mondo arabo. "Non è sempre facile parlare in un momento come questo. C'è stata troppa violenza, troppa sofferenza e brutalità - ha detto Salah in un video pubblicato sui social dove vanta 62,7 milioni di follower - È insopportabile testimoniare l'escalation delle ultime settimane. Tutte le vite sono sacre e devono essere protette. I massacri devono finire, le famiglie vengono distrutte. Ciò che è chiaro ora è che gli aiuti umanitari a Gaza devono essere consentiti immediatamente. Le persone vivono in condizioni terribili. Le scene all'ospedale la scorsa notte sono state terrificanti. La popolazione di Gaza ha urgentemente bisogno di cibo, acqua e forniture mediche. Chiedo ai leader mondiali - conclude l'ex giocatore della Roma - di unirsi per prevenire ulteriori massacri di anime innocenti: l'umanità deve prevalere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA