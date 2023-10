Pil Cina nel terzo trimestre +4,9%, meglio delle attese

Il Pil cinese ha segnato nel terzo trimestre una crescita del 4,9% su base annua, battendo le attese di +4,4%. Il dato, diffuso dall'Ufficio nazionale di statistica, si confronta con il +6,3% del trimestre precedente.

L'economia cinese è cresciuta ad un ritmo più veloce del previsto nel terzo trimestre, suggerendo che la recente ripresa potrebbe portare abbastanza slancio per raggiungere l'obiettivo di crescita di Pechino per l'intero anno di "circa il 5%".

Su base trimestrale il Pil di luglio-settembre è salito dell'1,3%, accelerando il passo rispetto allo 0,5% rivisto di aprile-giugno e anche all'1% stimato dagli economisti alla vigilia. Nei primi nove mesi dell'anno, la crescita è stata del 5,2% e - nelle proiezioni dell'Ufficio nazionale di statistica - sarà sufficiente un Pil oltre il 4,4% nell'ultimo trimestre per centrare il target governativo per il 2023.

La performance economica migliore delle attese sembra essere sostenuta dalla serie di misure politiche adottate dal governo centrale negli ultimi mesi: la seconda economia del pianeta ha iniziato a mostrare segnali di stabilizzazione, ma una prolungata crisi immobiliare, le incertezze sull'occupazione (soprattutto giovanile) e sul reddito delle famiglie, e la debole fiducia tra le imprese private mettono a rischio una ripresa duratura.



