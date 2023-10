Messico: arrestato mandante di attentato a noto giornalista

È stato arrestato negli Stati Uniti il presunto mandante dell'attentato contro il giornalista Ciro Gómez Leyva, uno dei più influenti conduttori radiofonici e televisivi del Messico. Si tratta di Armando Escárcega, soprannominato 'El Patrón', presunto boss della gang che il 15 dicembre 2022 ha attaccato a colpi d'arma da fuoco il reporter del Gruppo Imagen, uscito illeso perché a bordo di un'auto blindata. Altre 12 persone sono finite in manette per il caso, secondo la procura generale, che ora chiederà l'estradizione dell'uomo.

Escárcega - leader di una banda di trafficanti di droga che tra il 2007 e il 2012 era legata al potente cartello dei narcos di Los Zetas - dopo l'attentato si era rifugiato in California e contro di lui l'Interpol aveva emesso un "cartellino rosso" proprio perché sospettato di essere fuggito dal Messico insieme a un altro complice.



