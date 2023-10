Landini, 'pronti ad arrivare anche allo sciopero generale'

E' "una manovra sbagliata" e "per quanto ci riguarda siamo pronti ad arrivare anche allo sciopero generale". Lo dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'assemblea della confederazione.

"Una manovra sbagliata che non tutela i salari e le pensioni, che non introduce il salario minimo, che non combatte l'evasione, che non tassa la rendita e i profitti, che taglia la sanità pubblica e la scuola. Dovevano cancellare la legge Fornero, peggiorano quella legge, in pensione non ci va più nessuno. Non cancella la precarietà che colpisce in particolare i giovani e le donne: quindi bisogna proseguire la mobilitazione per cambiarla", sostiene Landini aggiungendo pertanto di condividere la proposta avanzata ieri dalla Uil "di scendere in piazza, fare manifestazioni e proclamare degli scioperi, questo è quello che siamo pronti a discutere".



