Nel 2022 - calcola l'Istat - la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.625 euro, in crescita dell'8,7% rispetto ai 2.415 del 2021. "Ma - rileva l'istituto di statistica - la crescita in termini reali risulta pressoché nulla per effetto dell'inflazione (+8,7%)". In termini reali, la spesa equivalente diminuisce del 2,5% per le famiglie meno abbienti, mentre per le famiglie più abbienti aumenta dell'1,8%.



