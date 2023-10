In settembre l'inflazione in Gran Bretagna è stata del 6,7%, rispetto al 6,6% atteso dalla media delle stime degli analisti e al 6,7% di agosto.

Il dato 'core', cioè quello depurato dalle componenti più volatili come l'energia, risulta del 6,1% contro il 6% netto delle previsioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA