Gaza, Biden 'indignato': capire cosa è accaduto all'ospedale

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di essere "indignato e profondamente rattristato dall'esplosione" in un ospedale di Gaza City e dalle "terribili perdite che ne sono derivate".

In una dichiarazione ufficiale rilasciato a bordo dell'Air Force One diretto in Israele, Biden afferma di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il re Abdullah II di Giordania "subito dopo aver appreso la notizia" e di aver chiesto ai suoi consiglieri di "continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente".

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto "sconvolto" dall'uccisione di centinaia di civili palestinesi nell'ospedale di Gaza. "Condanno l'attacco. Il mio cuore è con le famiglie delle vittime. Gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale", ha detto il capo delle Nazioni Unite.



