Droga: operazione nel Nisseno, 10 arresti per traffico

Una vasta operazione antidroga coordinata dalla Dda di Caltanissetta ha portato all'arresto di 10 persone - otto in carcere e due ai domiciliari con braccialetto elettronico -, mentre altre due sono irreperibili e attivamente ricercate. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza di uno dei presunti capi, nell'ottobre del 2021, trovato in possesso di 4 chili di marijuana. L'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti (marijuana, cocaina e hashish) operava nel comune nisseno di Riesi.

Nel corso delle indagini dei carabinieri, condotte sino ad aprile 2022 e coordinate dalla Dda, sono state ricostruite tutte le fasi dell'attività illecita, dall'approvvigionamento dello stupefacente nella piazza di Gela, allo smercio al dettaglio nel centro di Riesi. In particolare, il presunto capo dell'organizzazione, un 35enne con precedenti specifici, avrebbe continuato a impartire direttive agli affiliati anche dopo il suo arresto.



