Calcio: Balata, 'affrontare con decisione il tema delle riforme'

"Sul tema delle scommesse pur con tutte le cautele del caso, considerato che siamo ancora nella fase delle indagini, condivido quanto affermato dal ministro Abodi e dal presidente Gravina". Lo dice il presidente della Lega B Mauro Balata secondo cui 'occorre dare sempre maggiore spazio a progetti formativi utili alla crescita e alla formazione, anche etica, dei nostri giovani'.

'Ma il calcio italiano - continua Balata - vive una situazione complicata anche su altri fronti e bisogna affrontare con decisione il tema delle riforme per modernizzare il sistema e renderlo più competitivo e sostenibile, prevedendo anche azioni più incisive per supportare i nostri vivai e sostenere i club e i campionati che credono nei giovani e in particolare nei giovani italiani'.



